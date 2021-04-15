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Под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

15.04.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Повысить информационную безопасность в госорганах и защитить интересы простых граждан. Сегодня под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание. Основные вопросы на повестке дня -  расследование дел протестной направленности. Правоохранители отметили, что в прошлом году страна столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение белорусской государственности. Зарегистрировано свыше 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных акций протеста. Из них около 600 - это оскорбление представителей власти, а случаев насилия в отношении милиционеров - более 300. Отмечается возросшее число киберпреступлений.


Под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

Неотвратимость ответственности

Ввиду продолжения попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране правоохранители следуют принципу реализации неотвратимости ответственности, а также оперативного раскрытия преступлений. Координационным совещанием приняты решения, направленные на обеспечение эффективного розыска виновных лиц. 

 
 
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Повысить информационную безопасность в госорганах и защитить интересы простых граждан. Сегодня под руководством генпрокурора состоялось республиканское...
 
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