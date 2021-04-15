Под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией

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Повысить информационную безопасность в госорганах и защитить интересы простых граждан. Сегодня под руководством генпрокурора состоялось республиканское координационное совещание. Основные вопросы на повестке дня - расследование дел протестной направленности. Правоохранители отметили, что в прошлом году страна столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение белорусской государственности. Зарегистрировано свыше 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных акций протеста. Из них около 600 - это оскорбление представителей власти, а случаев насилия в отношении милиционеров - более 300. Отмечается возросшее число киберпреступлений.









Неотвратимость ответственности

Ввиду продолжения попыток дестабилизировать обстановку в нашей стране правоохранители следуют принципу реализации неотвратимости ответственности, а также оперативного раскрытия преступлений. Координационным совещанием приняты решения, направленные на обеспечение эффективного розыска виновных лиц.