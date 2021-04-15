Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 15 апр – Sputnik. Торжественное открытие детского сада, встроенного в жилой дом, состоялось в четверг, сообщает корреспондент Sputnik.

Подобное строительство детских садов, встроенных в жилые дома, – новинка для Бреста, но не для Беларуси. Как рассказал на открытии губернатор области Юрий Шулейко, подобная практика хорошо зарекомендовала себя в стране.

"Такие встроенно-пристроенные сады удобны для микрорайонов. Если в дальнейшем спадает необходимость в эксплуатации таких садов, их легко переводить в другие объекты. В то же время в Бресте есть необходимость в строительстве и отдельных стационарных детских садов. На данный момент уже проектируем два новых дошкольных учреждения в новых микрорайонах Бреста", - отметил он.

В целом новый детский сад похож на обычный. В нем есть отдельные от жилого дома входы и выходы, собственная территория с игровыми площадками и помещениями для летнего инвентаря. Единственное отличие от типового детского сада заключается в отсутствии кухни. Вместо этого в новом саду предусмотрен доготовочный цех, где уже из готовых привозных блюд будут формироваться комплексы. Питание для детишек готовится на базе соседнего стационарного детского сада.



В Бресте открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом © Sputnik Светлана Яценюк



В Бресте открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом © Sputnik Светлана Яценюк



В Бресте открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом © Sputnik Светлана Яценюк



В Бресте открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом © Sputnik Светлана Яценюк 1 / 4 © Sputnik Светлана Яценюк В Бресте открылся первый детский сад, встроенный в жилой дом

Несмотря на то, что проектная мощность нового дошкольного учреждения рассчитана на 75 мест, при уплотнении детский сад может вместить до сотни детишек. Сегодня его посещают 93 ребенка, треть из которых – жители 10-этажного дома, в котором находится детский сад.

Строительство 10-этажного многоквартирного жилого здания со встроенно-пристроенным детским садом на улице Колесника началось в мае этого года. Работы завершились в феврале. Затем специалисты занимались обустройством и комплектацией нового детского сада на первом этаже здания.

Возведение таких же объектов уже запланировано в некоторых городах Брестской области - в Иваново, Пинске и Малорите.

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