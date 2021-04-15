Работники фермы под Быховом просят наказать следователя, который ведет дело против их заведующей, и его начальника

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Семеро работников молочно-товарной фермы (МТФ) сельскохозяйственного производственного филиала «Лудчицы» ОАО «Быховрайагропромтехснаб» обвинили начальника Быховского райотдела Следственного комитета Василия Самусенко в необъективном проведении проверки по жалобе на следователя Владимира Казимирова. Он, напомним, ведет дело против заведующей фермой, и работники защищают ее и уже пожаловались на следователя. Казимиров, по их словам, «применяет незаконные меры следствия», пишет 6tv.by.



Фото: Владимир Лапцевич, 6tv.by

Напомним, что в январе работники этой молочно-товарной фермы заявили о незаконных методах следствия при расследовании дела их заведующей Ирины Трищ, которую следователь Владимир Казимиров уже второй раз пытался привлечь к уголовной ответственности. В своей жалобе работники указывали, что следователь оказывает на них моральное давление, в частности ведет себя грубо и неучтиво, требует дать нужные ему показания, оскорбляет.

Супруг Ирины Трищ сообщал, что Казимиров не разъяснил ему права, согласно которым он, как свидетель, может не давать показания против своих близких. Жалобы были направлены в Быховский РОСК, УСК по Могилевской области, областную прокуратуру.

О рассмотрении всех этих жалоб Быховским РОСК заявителей затем уведомил его начальник Василий Самусенко. Проверка показала, что в действиях Казимирова не было установлено никаких нарушений. После этого заявители обратились в УСК по Могилевской области и была начата повторная проверка.

«Приезжал Самусенко опрашивать всех свидетелей. Все подтвердили все, что писали в жалобе, и рассказали больше о поведении следователя. Тот все записал, но подтверждения опять не нашлось. Он перепечатал тот ответ, что и давал раньше. Только у всех свидетелей есть запись в подтверждение своих слов», — сообщила корреспонденту «Магілёўскага рэгіёна» Ирина Трищ.

«24 марта 2021 года начальник Быховского РОСК Самусенко В. В. приехал в д. Красный Берег и беседовал с каждым из нас, проводя проверку по нашей жалобе. В ходе беседы мы рассказали более подробно, как и что происходило, когда опрашивал и допрашивал нас следователь Казимиров В. С. 29 марта 2021 года мы получили ответ по данной проверке, который привел нас в шоковое состояние. Получив такого рода ответ на нашу жалобу, мы еще раз убедились, что нет доверия не то что к старшему следователю Казимирову В. С., но и к начальнику Быховского РОСК Самусенко В. В.», — написали в новой жалобе в Могилевскую областную прокуратуру работники фермы.

При этом они письменно изложили звукозапись разговоров с Самусенко. Выводы, сделанные начальником быховского следствия, по их мнению, никак не совпадают с тем, что говорили заявители.

«В ходе проверки по нашей жалобе неоднократно и грубо нарушались наши права и законные интересы как заявителей, поскольку ни о какой объективности, всесторонности и полноте речь не идет, а Самусенко В. В. дал повторный формальный ответ, выгораживая своего подчиненного. Из чего мы делаем предположение, что-либо он это делает намеренно, дабы скрыть свою некомпетентность, либо он делает это, будучи также заинтересованным в исходе дела, но и в том, и в другом случае этот факт указывает на то, что он не соответствует той должности, которую занимает», — делают вывод сельчане.

Они также указывают, что «эти факты формируют у нас недоверие к представителям власти в целом, в столь трудное время для нашей страны, и указывают на то, что отдельные должностные лица для достижения своей цели готовы ломать человеческие судьбы и подрывать авторитет нашей власти, которую мы полностью поддерживаем».

Как ранее сообщалось, первоначально Ирину Трищ обвинили в хищении путем злоупотребления служебным положением. Перед этим в ноябре 2018 года директор СПФ «Лудчицы» Дворяков просил ее купить соль и сахар для добавления в корм коровам за свой счет, поскольку у хозяйства в тот момент не было на это средств. Директор пообещал потом вернуть деньги за иные, пусть и невыполненные работы. Желая помочь хозяйству, Трищ, а также лаборант фермы Светлана Андреенко потратили на это порядка 600 своих рублей.

Впоследствии были выписаны фиктивные наряды на работы для того, чтобы компенсировать личные затраты работниц. Вскоре ситуация стала известна ОБЭП, который увидел в этом хищение денег, а старший следователь Казимиров возбудил в отношении женщин уголовное дело. Однако суд их оправдал.

В августе Ирина Трищ добилась компенсации судебных издержек и морального ущерба в размере 4830 рублей. Однако вскорости тот же Казимиров возбудил в отношении нее новое дело уже по ч. 1 ст. 427 УК (Служебный подлог) по все той же ситуации с солью и сахаром для коров. Сейчас данное дело передано другому следователю.