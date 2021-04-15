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Прогноз погоды на 16 апреля
15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины.
16 апреля (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. 16 апреля (пятница) опасных...
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