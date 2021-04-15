В Минском зоопарке поселилась капибара

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Важный, медлительный и любит лакомиться овощами. В Минском зоопарке обживается капибара. Самый большой экзотический грызун, которого еще называют водосвинкой, приехал к нам из Краснодара и достаточно долго привыкал к новому месту на карантине. Его назвали Капибарин. Сейчас животное находится в экзотариуме, где мирно соседствует с черепахами и попугаями.

В зоопарке стартовал традиционный фестиваль "Экология. Творчество. Дети". Юные любители животного и растительного мира представят свои работы на суд жюри. Заявки для участия принимаются до 25 апреля.





