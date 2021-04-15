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Беларусь простилась с легендарным песняром Леонидом Борткевичем

15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь простилась с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Его не стало 13 апреля - подвела старая болезнь, давшая осложнения. Исполнитель хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" всего месяц не дожил до 72 лет. Сегодня с утра в Белгосфилармонии проходила гражданская панихида. Поклонники, коллеги, друзья и родные провели артиста в последний путь. Прощание сопровождалось хитами "Песняров" на той сцене, которая и открыла белорусский ВИА всему миру. Сегодня Леонид Борткевич покинул филармонию не по привычке через служебный вход, а через центральный  под бурные овации.

На панихиду проститься с коллегой пришли артисты из составов легендарного коллектива-бренда нашей страны разных лет. Еще неделю назад Леонид Борткевич выступал в санатории "Юность". Заслуженный артист Беларуси похоронен на Восточном кладбище Минска.



 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь простилась с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Его не стало 13 апреля - подвела...
 
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