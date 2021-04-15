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Беларусь простилась с легендарным песняром Леонидом Борткевичем
15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь простилась с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем.
На панихиду проститься с коллегой пришли артисты из составов легендарного коллектива-бренда нашей страны разных лет. Еще неделю назад Леонид Борткевич выступал в санатории "Юность". Заслуженный артист Беларуси похоронен на Восточном кладбище Минска.
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Беларусь простилась с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Его не стало 13 апреля - подвела...
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