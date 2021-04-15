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Количество выбросов в атмосферный воздух в Минске снизилось более чем на 12 %

15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такое улучшение экологии зависит от многочисленных факторов:  развитие велодвижения и строительство метро, использование водителями качественного моторного топлива, а также рост количества пассажиров общественного транспорта. Около 40 % автопарка столицы - это электротехника (троллейбусы, электробусы, трамваи). Только в Минске состояние атмосферного воздуха мониторят в 12 пунктах.

Елена Богодзяж, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "Из них 5 являются автоматическими, они позволяют в режиме онлайн проводить наблюдение за содержанием основных загрязняющих веществ. Это оксид диоксид азота, оксид углерода, твердые частицы. Чтобы жители могли пользоваться информацией и смотреть, какое качество воздуха в городе Минске и в том районе, где они проживают, на одном из сайтов Белгидромета эти данные размещены в онлайн-режиме".

Степан Дубницкий, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: "Если сравнивать нашу столицу с другими столицами Европы, то можно сказать, что по системе качества атмосферного воздуха "Коперникус", которая применяется в Европе, где единица - это хорошее качество воздуха, 5 - плохое качество. То Минск находится на передовых позициях: у нас, как правило, это значение равно единице. В Риме, Варшаве этот показатель  2 или 3. В Милане - 3, а в Москве достигает 4-х".

Контролируют и состояние поверхностных вод. В ближайшее время в Минске запланирована реконструкция очистительных построек. Экопроект планируют реализовать до 2025 года.



 
Теги: Минск
 
 
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Такое улучшение экологии зависит от многочисленных факторов:  развитие велодвижения и строительство метро, использование водителями качественного моторного...
 
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