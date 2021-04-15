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Музей-усадьба "Дзержиново" - в списке историко-культурных ценностей Беларуси
15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5 тысяч объектов. Среди них и мемориальный комплекс "Дзержиново", который находится на территории Столбцовского района и представляет собой рядовую усадьбу знаменитого государственного деятеля советской эпохи Феликса Дзержинского. В апреле заведение отмечает 15-летие со дня приобретения статуса "музей-усадьба" и включения в список историко-культурных ценностей Беларуси.
Рядовая усадьба Дзержинских ведет свое начало с 18 века. В доме-музее усадьбы 6 залов с сотнями экспонатов. Каждый рассказывает об истории семьи Дзержинских. Отдельная коллекция - сувениры и подарки музею в честь знаменитого уроженца Дзержиново.
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Сегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5 тысяч объектов. Среди них и мемориальный комплекс...
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