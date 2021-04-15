Огненная эстафета для учащихся колледжей Минской области

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Попробовать себя в роли спасателя и пройти огненную полосу преград смогли студенты колледжей Минской области. Пять команд преодолевали дистанцию в 120 метров с горящими брусьями, лабиринтами, лестницами и тоннелями.

Каждый участник пробежал полосу безопасности в боевом костюме сотрудника МЧС. Для юношей и девушек были одинаковые условия. Вместе со всеми преодолевал преграды и Илья Цветков.





