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В Белгосфилармонии проходит прощание с Леонидом Борткевичем

15.04.2021 18:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в Белгосфилармонии проходит прощание с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Исполнитель хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" не дожил до своих 72 всего месяц, а еще неделю назад выступал в санатории "Юность". Там символично и по воле судьбы и завершил карьеру. Подвела старая болезнь, давшая осложнения. 

Вокальный талант Леонида Борткевича проявился еще в детстве. Он окончил музыкальную школу по классу трубы, пел в хоре мальчиков Дворца пионеров, потом был солистом хорового ансамбля "Юность" при консерватории, но поступил в архитектурный техникум и воздвиг памятник себе еще при жизни. Мало кому известно, что кинотеатр "Октябрь" в Минске спроектирован на основе дипломного проекта Леонида Борткевича. Но известным архитектором не стал - стал золотым "песняром". В 1970 году Владимир Мулявин включил его в состав ВИА - Борткевич был младше остальных участников. Прощание с артистом символично проходит под хиты ансамбля на той сцене, которая и открыла белорусских "Песняров" миру.

В последний путь Леонида Борткевича проведут по традиции под аплодисменты близких, друзей и поклонников творчества. Предадут земле на Восточном кладбище.



 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты в Белгосфилармонии проходит прощание с легендарным песняром из золотого состава ансамбля, заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем....
 
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