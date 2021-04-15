В Витебске с моста падают куски бетона - прямо на набережную

Источник материала: Tut.by

В областном центре с моста Тысячелетия через реку Витьбe падают куски бетона — прямо на набережную, сообщают «Народные новости Витебска».





На набережной Витьбы со стороны концертного зала «Витебск» можно обнаружить куски бетона.

Очевидно, что они отвалились от моста: на нем видна ржавая арматура.





Этот пешеходный мост через Витьбу построили напротив Ратуши в 1976 году. Он соединяет улицу Ленина и Кстовскую гору, на которой находится концертный зал «Витебск».

Мост железобетонный, балочной конструкции, его длина — 144 метра.

Два года назад на мосту сделали косметический ремонт: перила покрасили в зеленый цвет.



