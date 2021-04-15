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В Витебске с моста падают куски бетона - прямо на набережную
15.04.2021 19:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областном центре с моста Тысячелетия через реку Витьбe падают куски бетона — прямо на набережную,
На набережной Витьбы со стороны концертного зала «Витебск» можно обнаружить куски бетона.
Очевидно, что они отвалились от моста: на нем видна ржавая арматура.
Этот пешеходный мост через Витьбу построили напротив Ратуши в 1976 году. Он соединяет улицу Ленина и Кстовскую гору, на которой находится концертный зал «Витебск».
Мост железобетонный, балочной конструкции, его длина — 144 метра.
Два года назад на мосту сделали косметический ремонт: перила покрасили в зеленый цвет.
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В областном центре падают куски бетона с моста Тысячелетия через реку Витьбe, который ведет с улицы Ленина к концертному залу «Витебск».
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