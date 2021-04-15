ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Франции к пожизненному приговорили белорусского наемника, причастного к гибели французских миротворцев

15.04.2021 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В четверг суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению двух ивуарийских офицеров и уроженца Беларуси, причастных к гибели девяти французских миротворцев в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает France 24.


Фото: Reuters

Граждане Кот-д'Ивуара Анж Маглуар Аттюали и Патрис Уэй, а также гражданин Беларуси Юрий Сушкин были признаны виновными в проведении рейда возле ивуарийского города Буаке 6 ноября 2004 года. Тогда два истребителя-бомбардировщика армии президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо сбросили бомбы на базу французских военных. В результате погибли девять французских военных и гражданин США, сотрудник гуманитарной миссии. Еще 38 военных были ранены.

Президент Лоран Гбагбо объяснил бомбардировку базы ошибкой. Ответным ударом ВВС Франции уничтожили почти все военно-воздушные силы Кот-д'Ивуара: два штурмовика Су-25 и пять боевых вертолетов.

Гражданскими истцами на процессе в Париже, который начался 29 марта, выступили порядка сорока человек, родственники погибших французских военных, а также те, кто получили ранения в бомбардировке.

Суд был заочным, так как троим обвиняемым удалось скрыться. Как сообщает France 24, на следующий день после авиаудара французские войска в Абиджане задержали 15 наемников из России, Беларуси и Украины, а через четыре дня освободили их. По версии следствия, французским дипломатам, солдатам и разведке было дано указание «не вмешиваться» в это дело.

Сушкина и еще семерых белорусских наемников спустя несколько дней задержали снова и снова отпустили.

Сегодня парижский суд признал Сушкина и двух ивуарийских офицеров виновными в убийстве людей и приговорил к пожизненному заключению. Как приговор приведут в исполнение — неизвестно, местонахождение осужденных в настоящее время не установлено.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сушкина и еще семерых белорусских наемников спустя несколько дней задержали снова и снова отпустили.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске с моста падают куски бетона - прямо на набережную
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by