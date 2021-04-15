Во Франции к пожизненному приговорили белорусского наемника, причастного к гибели французских миротворцев

Источник материала: Tut.by

В четверг суд в Париже заочно приговорил к пожизненному заключению двух ивуарийских офицеров и уроженца Беларуси, причастных к гибели девяти французских миротворцев в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает France 24.



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Граждане Кот-д'Ивуара Анж Маглуар Аттюали и Патрис Уэй, а также гражданин Беларуси Юрий Сушкин были признаны виновными в проведении рейда возле ивуарийского города Буаке 6 ноября 2004 года. Тогда два истребителя-бомбардировщика армии президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо сбросили бомбы на базу французских военных. В результате погибли девять французских военных и гражданин США, сотрудник гуманитарной миссии. Еще 38 военных были ранены.

Президент Лоран Гбагбо объяснил бомбардировку базы ошибкой. Ответным ударом ВВС Франции уничтожили почти все военно-воздушные силы Кот-д'Ивуара: два штурмовика Су-25 и пять боевых вертолетов.

Гражданскими истцами на процессе в Париже, который начался 29 марта , выступили порядка сорока человек, родственники погибших французских военных, а также те, кто получили ранения в бомбардировке.

Суд был заочным, так как троим обвиняемым удалось скрыться. Как сообщает France 24, на следующий день после авиаудара французские войска в Абиджане задержали 15 наемников из России, Беларуси и Украины, а через четыре дня освободили их. По версии следствия, французским дипломатам, солдатам и разведке было дано указание «не вмешиваться» в это дело.

Сушкина и еще семерых белорусских наемников спустя несколько дней задержали снова и снова отпустили.

Сегодня парижский суд признал Сушкина и двух ивуарийских офицеров виновными в убийстве людей и приговорил к пожизненному заключению. Как приговор приведут в исполнение — неизвестно, местонахождение осужденных в настоящее время не установлено.