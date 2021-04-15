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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бойцы ГУБОП задержали мужчину за призывы в интернете к убийству Установили очередного интернет-подстрекателя к насилию - бойцы ГУБОП задержали мужчину, который причастен к распространению в Сети деструктивных идей....

Установили очередного интернет-подстрекателя к насилию - бойцы ГУБОП задержали мужчину, который причастен к распространению в Сети деструктивных идей. Безработный житель Столина, не стесняясь в выражениях, очернял и давал негативную оценку в адрес милиционеров, судей, прокуроров, а также других должностных лиц и госслужащих. 43-летний автор сообщения - сторонник неоязыческого религиозного движения, придерживающегося деструктивных идей радикального национализма. Экспертиза показала, что в текстах содержались призывы к насилию. Возбуждено уголовное дело за разжигание национальной либо иной социальной вражды или розни.