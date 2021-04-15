Минздрав: антиковидные надбавки отменять не собираются

Источник материала: БT

И очередной фейк, связанный с темой борьбы с COVID, который активно распространяют в телеграм-каналах, развенчал сегодня Минздрав.



Речь идет о постах в деструктивных мессенджерах с информацией о том, что якобы белорусские медики, работающие с ковидными пациентами, перестали получать надбавки, предусмотренные указом главы государства. Минздрав сообщает, что это не соответствует действительности. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко, никаких планов ни у министерства, ни у правительства по отмене указа № 131 не было и не будет. И тот медперсонал, который задействован в лечении пациентов с диагнозом COVID, все полагающиеся выплаты получает и будет в дальнейшем получать их в полном объеме.



Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения Беларуси: "131 указ - это действующий указ главы государства. Ковидные надбавки будут получать те люди, которым действительно положена эта выплата. По состоянию на март 2021 года выплачено порядка 350 миллионов белорусских рублей 82 тысячам медицинских работников. Из них порядка 20 тысяч врачей, 39 тысяч среднего медперсонала и 23 тысячи прочему медперсоналу. Все градации, все суммы: врачи от 800 до 2000 рублей, средние медработники от 500 до 1200 рублей и остальные прочие работники от 400 до 600 рублей - все это сохраняется".

Лекарственных препаратов для лечения онкобольных достаточно

Также Дмитрий Чередниченко прокомментировал еще один фейк от деструктивных телеграм-каналов, который взволновал в первую очередь людей с онкологическими заболеваниями. Якобы в больницах исчез ряд препаратов, которые применяются при химиотерапии. В Минздраве уверяют, что это очередной вброс, направленный на подрыв доверия к системе здравоохранения.



Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения Беларуси: "У нас по всей онкологической линейке, в том числе и по всей ковидной линейке, и по кардиологическим препаратам полный спектр в наличии. Кроме того, имеется еще и запас. По крайней мере трехмесячный запас как минимум. Я приведу пример по одному из препаратов, который обсуждается сейчас на некоторых телеграм-каналах. Препарат противоопухолевый "Цисплатин". Запасы этого препарата у нас есть и на Белфармации, во всех регионах абсолютно и фактически 30 % годовой потребности".

Как подчеркнули в Минздраве, ведомство на постоянной основе ведет контроль за жизненно важными препаратами для лечения не только онкобольных, но и всех групп пациентов с разными диагнозами.