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Музей-усадьба "Дзержиново" - в списке историко-культурных ценностей Беларуси
15.04.2021 20:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5 тысячи объектов. Среди них и
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Сегодня Международный день культуры. В Беларуси в список наиболее ценных памятников включено почти 5,5 тысячи объектов. Среди них и мемориальный комплекс...
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