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БГУ не продлевает контракт с Еленой Лаевской (ее сын Дмитрий защищает Виктора Бабарико)

15.04.2021 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация БГУ не продлила контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской. Об этом TUT.BY сообщил ее сын — адвокат Дмитрий Лаевский.


Фото: телеграм-канал Law Verum

— Претензий к ней нет. Наниматель решил не продлевать, хотя она заранее уведомила о своем желании продолжать работать и намерении продлить трудовые отношения. Более того, по закону они обязаны были продлить, потому что есть норма в статье 261−5 Трудового кодекса о том, что наниматель обязан заключить новый контракт с работником, которому до достижения пенсионного возраста остается не более двух лет. Это как раз ее случай. Несмотря на безусловную обязанность продлить трудовые отношения, БГУ их не продлевает. Несмотря на все заслуги, — рассказал Дмитрий Лаевский.

Елена Владимировна Лаевская — доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, проработала в университете 22 года. Она автор более 150 научных публикаций.

Дмитрий Лаевский, напомним, защищает экс-претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.

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Елена Владимировна Лаевская проработала в университете 22 года. Она автор более 150 научных публикаций.
 
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