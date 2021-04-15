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В Минске простились с заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем

15.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь простилась с легендарным солистом "Песняров", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем.

Его не стало 13 апреля: сказалась старая болезнь, давшая осложнения. Исполнитель хитов "Александрина", "Белоруссия", "Березовый сок", "Вероника" не дожил до 72 лет всего месяц. Сегодня с самого утра в Белгосфилармонии проходила гражданская панихида. Поклонники, коллеги, друзья и родные провели артиста в последний путь. Прощание с ним сопровождалось хитами "Песняров" на той сцене, которая и открыла белорусское ВИА всему миру. Леонид Борткевич покинул родную филармонию не по привычке через служебный вход, а через центральный - под бурные овации.


Вокальный талант Леонида Борткевича проявился еще в детстве: он окончил музыкальную школу по классу трубы, пел в хоре, но поступил в архитектурный техникум (мало кому известно, что кинотеатр "Октябрь" в Минске спроектирован на основе дипломного проекта Леонида Борткевича). Известным архитектором не стал, стал золотым "песняром". В 1970 году Владимир Мулявин заметил его в коллективе "Золотые яблоки" и включил в состав своего ВИА - Борткевич был младше остальных участников. Сегодня на панихиде, чтобы проститься с коллегой, объединились составы разных лет легендарного коллектива - бренда нашей страны.

Леонид Борткевич похоронен на Восточном кладбище

Беларусь простилась с легендарным "песняром" Леонидом Борткевичем

Еще неделю назад Леонид Борткевич выступал в санатории "Юность", там символично и по воле судьбы и завершил карьеру. А незадолго до кончины передал вещи из личного архива (фото, видео, негативы, записи) в музей Владимира Мулявина. Заслуженный артист Беларуси предан земле на Восточном кладбище.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь простилась с легендарным солистом "Песняров", заслуженным артистом Беларуси Леонидом Борткевичем. Его не стало 13 апреля: сказалась старая болезнь,...
 
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