В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора

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Банковский сектор Беларуси работает устойчиво - такую оценку ситуации на финансовом рынке сегодня дал регулятор. Удалось снизить эффект шоков прошлого и нынешнего годов: запас прочности позволил избежать сложностей. В поле особого внимания потребительский рынок. Глобальный рост цен на продовольствие - почти 18,5 %. Это самое высокое значение за последние 14 лет. И здесь, конечно, важно защитить своего покупателя, чтобы он мог купить нужный ему товар по адекватной цене. Меры принимаются сообща и Нацбанком, и МАРТ. Ценники на продукты из списка социально значимых под контролем. Есть ли эффект? Спросим у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Меры для финансовой и ценовой стабильности

Рост цен на мировых рынках в конце прошлого года и в начале этого, конечно, сказался на удорожании импортных товаров, тех же кормов, субстанций, которые предприятия закупают извне. В итоге цены на внутреннем рынке подскочили. Чтобы ограничить инфляционные риски, Нацбанк с 21 апреля повышает ставку рефинансирования до 8,5 %. А какие еще меры для финансовой и ценовой стабильности? Нацбанк и МАРТ сегодня ответил на вопросы журналистов.

Экономика не накопила дисбалансов



Из плюсов - белорусская экономики не накопила дисбалансов. Активны внешние продажи. За два месяца сальдо по товарам и услугам плюс 756 миллионов долларов, ВВП прибавил на 0,8 %.



Контрольный эффект

Да, инфляция сейчас выше прогноза. Но продукты, которые покупаем практически каждый день, с марта взяты под контроль. И их немало - 55 %. В стоимости не могут расти выше 0,2 % в месяц. И это сработало.



Главное - наличие товара на полке



Госрегулирование временно. Как правило, принимается на 90 дней, а после оценивается ситуация. Задача триединая - финансовая стабильность предприятий, ликвидация неплатежей за товар и, конечно, наличие товара на полке без перебоев. Это в первую очередь касается привозного, стоимость на него зависит от логистических затрат, неурожаев, пандемийного влияния. Но важно, чтобы товар был на полке по справедливой цене. Та, которая складывается на рынке.

Мониторинг цен онлайн



Тонкая работа и быстрое реагирование. В помощь МАРТ мониторинг ценников от парламентариев и профсоюзов. В планах онлайн-система. Сейчас тестовый режим по социально значимым продуктам. Через год-два по всем. Параллельно стоимость импортных готовы обсуждать и с коллегами по ЕАЭС. На заседании в Казани этот вопрос в повестке дня. У нас свои аргументы.

Без шоков на финансовом рынке



Что касается финансового рынка, банкам удалось снизить эффект шоков. Запас прочности позволил избежать сложностей. Спрос на валюту регулятор назвал умеренным. Со стороны физлиц снижается и активность покупки долларов и евро. А по депозитам с начала года небольшой приток рублевых вкладов. Динамика валютных пока отрицательная.

Прибыльность рублевых вкладов

Восстановить сберегательный процесс, особенно на долгие вклады, сложно одномоментно. Здесь нужно время и терпение, отмечает глава Нацбанка и делится своей личной инвестстратегией выигрышных вкладов в рублях.



Повышать доверие к рублю

Повышение доверия именно к своему рублю - задача номер один. И это не только хорошая прибыль по вкладам, а возможность на свои заработанные купить все, что нужно, чтобы доходы не терялись быстро в расходах.