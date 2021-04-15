Фонд помощи пострадавшим от репрессии оказался стартапом для заработка

Источник материала: БT

Оперативники БЭП Минской области задержали 34-летнего минчанина, организовавшего нелегальный фонд, как было названо "по доставке продуктов пострадавшим от репрессий". Автор стартапа заявлял, что ничего не зарабатывает на этом, все средства идут исключительно на закупку товаров. Специально был создан сайт, где любой желающий мог оставить заказ и оплатить продуктовый набор, указав при этом адрес доставки. Клиенты нередко были из-за границы.

Проверка показала, что на сайте указывалась максимальная рыночная стоимость продуктов, а на самом деле фигурант ждал, когда наберется большое число заказов, чтобы позже купить их по оптовым ценам, а разница шла в заработок. Когда ажиотаж и количество клиентов уменьшились, предприимчивый минчанин сайт закрыл. Мужчина привлечен к административной ответственности за организацию фонда без регистрации.

Михаил Герчик, замначальника УБЭП УВД Миноблисполкома: "Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина, который без регистрации и разрешения организовал деятельность фонда на территории Беларуси. Цель данного фонда заключалась в привлечении денег, часть из которых тратилась на приобретение продуктов питания для граждан, участвующих в протестной акции".