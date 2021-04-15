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МВД сообщило о задержании участника беспорядков в августе
15.04.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По данным правоохранителей, 27-летний минчанин 10 августа участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях около станции метро "Немига". Стоял в сцепке, выкрикивал лозунги и оказывал им сопротивление.
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По данным правоохранителей, 27-летний минчанин 10 августа участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях около станции метро "Немига". Стоял в сцепке,...
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