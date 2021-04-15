МВД сообщило о задержании участника беспорядков в августе

Источник материала: БT

По данным правоохранителей, 27-летний минчанин 10 августа участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях около станции метро "Немига". Стоял в сцепке, выкрикивал лозунги и оказывал им сопротивление.



Фигурант работает в госорганизации, ранее у него проблем с законом не было. Молодой человек арестован, его признали подозреваемым по уголовному делу, которое было возбуждено ранее за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

