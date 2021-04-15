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Творческий секрет успеха юной певицы Валерии Шмонай

16.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всю жизнь на сцене. Это про героиню нашего следующего сюжета. Валерия Шмонай живет и учится в Жодино. На сцену впервые вышла еще в дошкольном возрасте. Недавно девятиклассница стала обладательницей Гран-при республиканского конкурса вокалистов "Маладзічок". 

Наградами, впечатлениями и секретами  исполнения самых сложных композиций  юная вокалистка поделилась с нашим корреспондентом Татьяной Божко (видео).



 
 
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Всю жизнь на сцене. Это про героиню нашего следующего сюжета. Валерия Шмонай живет и учится в Жодино. На сцену впервые вышла еще в дошкольном возрасте. Недавно...
 
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