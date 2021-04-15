|
Творческий секрет успеха юной певицы Валерии Шмонай
16.04.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всю жизнь на сцене. Это про героиню нашего следующего сюжета. Валерия Шмонай живет и учится в Жодино. На сцену впервые вышла еще в дошкольном возрасте. Недавно девятиклассница стала обладательницей Гран-при республиканского конкурса вокалистов "Маладзічок".
Наградами, впечатлениями и секретами исполнения самых сложных композиций юная вокалистка поделилась с нашим корреспондентом Татьяной Божко (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю жизнь на сцене. Это про героиню нашего следующего сюжета. Валерия Шмонай живет и учится в Жодино. На сцену впервые вышла еще в дошкольном возрасте. Недавно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)