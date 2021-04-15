Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 апреля. В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс. единиц наркосодержащих препаратов, сообщил Государственный таможенный комитет в пресс-релизе по итогам визита госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича в пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск".

По информации председателя ГТК Владимира Орловского, в этом году на таможне выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 — в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 кг наркотиков. Раскрываемость преступлений составила 71%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГТК: В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов Минск, 15 апреля. В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и...

БелаПАН.