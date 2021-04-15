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ГТК: В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов

16.04.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 апреля. В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и психотропов и 28 тыс. единиц наркосодержащих препаратов, сообщил Государственный таможенный комитет в пресс-релизе по итогам визита госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича в пункт пропуска "Национальный аэропорт Минск".

По информации председателя ГТК Владимира Орловского, в этом году на таможне выявлено 130 фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (61 — в аэропорту), из незаконного оборота изъято 76 кг наркотиков. Раскрываемость преступлений составила 71%.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 апреля. В почтовых отправлениях за первый квартал 2021 года изъято 430 единиц оружия, его частей и боеприпасов, а также более 8 кг наркотических средств и...
 
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