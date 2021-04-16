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В Пинском районе еще в одной деревне ввели карантин из-за бешенства
16.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Местные власти ввели карантинные ограничения в деревне Бережцы Парохонского сельсовета. Ранее карантин ввели в деревне Ласицк Пинского района. Об этом сообщает
В деревне Березцы Парохонского сельсовета на подворье одного из местных жителей забежала лисица и набросилась на собаку во дворе. Хозяин заколол зверя вилами. После проведения ветеринарной экспертизы получено заключение о наличии у лисы бешенства. Кстати, здоровью пса ничего не угрожает — он был привит от бешенства.
Пинский райисполком объявил Березцы неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Первоначально срок карантина установлен на два месяца. В дальнейшем, исходя из складывающейся обстановки, районная ветслужба примет решение о снятии либо продлении ограничений.
Напомним, в начале апреля в деревне Ласицк Пинского района также
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В деревне Березцы Парохонского сельсовета на подворье одного из местных жителей забежала лисица и набросилась на собаку во дворе. Хозяин заколол зверя вилами....
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