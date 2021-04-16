В Пинском районе еще в одной деревне ввели карантин из-за бешенства

Источник материала: Tut.by

Местные власти ввели карантинные ограничения в деревне Бережцы Парохонского сельсовета. Ранее карантин ввели в деревне Ласицк Пинского района. Об этом сообщает Пинский райисполком.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: artfile.me

В деревне Березцы Парохонского сельсовета на подворье одного из местных жителей забежала лисица и набросилась на собаку во дворе. Хозяин заколол зверя вилами. После проведения ветеринарной экспертизы получено заключение о наличии у лисы бешенства. Кстати, здоровью пса ничего не угрожает — он был привит от бешенства.

Пинский райисполком объявил Березцы неблагополучной зоной по бешенству животных и ввел карантин. Первоначально срок карантина установлен на два месяца. В дальнейшем, исходя из складывающейся обстановки, районная ветслужба примет решение о снятии либо продлении ограничений.

Напомним, в начале апреля в деревне Ласицк Пинского района также был введен карантин по бешенству. Там появился агрессивный волк, который нападал на людей. Вскоре волка застрелили. Выяснилось, что зверь был болен бешенством.