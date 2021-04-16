Прохладно и дождь. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные сохранится такая же погода, какой она была во второй половине недели: будет дождливо, пасмурно, ветрено. Но в воскресенье небо прояснится, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Сергей Серебро

В субботу — до +13 градусов. Возможен дождь.

В воскресенье тучи уйдут, воздух прогреется до +14 градусов. Будет ветрено.

Хороших выходных, друзья!

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