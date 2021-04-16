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Прохладно и дождь. Какой будет погода в Витебске в выходные

16.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные сохранится такая же погода, какой она была во второй половине недели: будет дождливо, пасмурно, ветрено. Но в воскресенье небо прояснится, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Сергей Серебро

В субботу — до +13 градусов. Возможен дождь.

В воскресенье тучи уйдут, воздух прогреется до +14 градусов. Будет ветрено.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные сохранится такая же погода, какой она была во второй половине недели: будет дождливо, пасмурно, ветрено.
 
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