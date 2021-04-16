Прощание с «песняром», как подорожает топливо, странная история с похоронами и побег - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Когда хочется сменить картинку, а границы закрыты, отправляйтесь в путешествие по родной стране. Поможет в этом необычный путеводитель: белорус объехал глубинку и представил увиденные места с помощью коллажей. А можно, например, купить дачу на Нарочанских озерах и целое лето жить в красоте. А пока расскажем о главных событиях четверга .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19 . За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны — 1348 пациентов. В ведомстве тем временем пояснили , что будет с доплатами медикам за работу с COVID-19.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Неделю назад компания Boeing рекомендовала некоторым авиаперевозчикам провести техническую проверку определенных моделей самолетов. Оказалось, это касается и нового воздушного судна «Белавиа». В компании заявили , что ничего критичного в сложившейся ситуации нет.

Работники «Белмедпрепаратов» сообщают о том, что некоторым сотрудникам предприятия под разными предлогами предлагают уволиться по собственному желанию либо же обещают уволить их с выговором, если не согласятся на первый вариант. Работники связывают это с выражением своей политической позиции. На предприятии заявили , что «всплеска увольнений нет, это неправда». А вот глава «Гомсельмаша» готов трудоустроить рабочих российского завода-банкрота.

На днях читатели сообщили, что в одну из минских школ приехала милиция и забрала оттуда подростка. В администрации школы рассказали , что это был ребенок из другой школы, он был в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно. В редакцию попало видео, где сотрудники в форме задерживают женщину, рядом кричит ребенок. Произошло это 25 марта на площади Якуба Коласа в Минске. Вот что рассказали в милиции .

Протестантскую церковь «Новая жизнь» в феврале выселили из здания. Бывший коровник, переоборудованный под молитвенный дом, теперь пустует, а прихожане молятся рядом, на улице. На днях появилась информация, что ЖРЭО Московского района, которому сейчас принадлежит здание, выставило общине долг — больше 170 тысяч долларов .

Двое белорусов открыто согласились рассказать в подробностях, почему им спешно нужно было покидать Беларусь и как они это делали .