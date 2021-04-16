Прощание с «песняром», как подорожает топливо, странная история с похоронами и побег - все за вчера

Когда хочется сменить картинку, а границы закрыты, отправляйтесь в путешествие по родной стране. Поможет в этом необычный путеводитель: белорус объехал глубинку и представил увиденные места с помощью коллажей. А можно, например, купить дачу на Нарочанских озерах и целое лето жить в красоте. А пока расскажем о главных событиях четверга.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В Минскепростились с заслуженным артистом Беларуси, ранее солистом группы «Песняры» Леонидом Борткевичем. Сотни человек проводили известного музыканта в последний путь аплодисментами.
Правительство запретило вывоз из Беларуси пшеницы, гречихи, кукурузы и других злаков. Запрет временный — вот зачем он нужен.
Мы уже привыкли, что цены на топливо периодически повышаются на одну копейку. А насколько подорожает топливо до конца года? Вот что рассказали в «Белнефтехиме».
На телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором говорилось, что Тихановские получили долю в компании семьи Бабарико задолго до выборов. Что это за история? Журналисты посмотрели документы.
О задержании юриста Юрия Зенковича в Москве стало известно 13 апреля. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля. У мужчины два гражданства — белорусское и американское. Посольство США в Беларуси прокомментировало его задержание.
Прошло очередное заседание конституционной комиссии. Основным вопросом в повестке была избирательная система.
Минздрав опубликовал свежую статистику по COVID-19. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны — 1348 пациентов. В ведомстве тем временем пояснили, что будет с доплатами медикам за работу с COVID-19.
США ввели новые санкции против России. В Белом доме сообщили, что санкции введены в защиту национальных интересов и чтобы «возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США». Также из США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Администрация БГУ не продлила контракт с преподавателем гражданского права юридического факультета Еленой Лаевской. Напомним, ее сын защищает Виктора Бабарико.
Странная история произошла в Бобруйске. Женщина похоронила своего мужа, а через пару недель не нашла его могилу. Оказалось, без ее ведома гроб перезахоронили.
Организатор выставки о медиках правозащитница Татьяна Гацура-Яворская на свободе. Ее освободили после 10 дней заключения, обвинения ей не предъявили. А вот ее мужа обязали покинуть нашу страну в трехдневный срок. Напомним, у пары четверо детей.
Неделю назад компания Boeing рекомендовала некоторым авиаперевозчикам провести техническую проверку определенных моделей самолетов. Оказалось, это касается и нового воздушного судна «Белавиа». В компании заявили, что ничего критичного в сложившейся ситуации нет.
Работники «Белмедпрепаратов» сообщают о том, что некоторым сотрудникам предприятия под разными предлогами предлагают уволиться по собственному желанию либо же обещают уволить их с выговором, если не согласятся на первый вариант. Работники связывают это с выражением своей политической позиции. На предприятии заявили, что «всплеска увольнений нет, это неправда». А вот глава «Гомсельмаша» готов трудоустроить рабочих российского завода-банкрота.
На днях читатели сообщили, что в одну из минских школ приехала милиция и забрала оттуда подростка. В администрации школы рассказали, что это был ребенок из другой школы, он был в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно. В редакцию попало видео, где сотрудники в форме задерживают женщину, рядом кричит ребенок. Произошло это 25 марта на площади Якуба Коласа в Минске. Вот что рассказали в милиции.
Протестантскую церковь «Новая жизнь» в феврале выселили из здания. Бывший коровник, переоборудованный под молитвенный дом, теперь пустует, а прихожане молятся рядом, на улице. На днях появилась информация, что ЖРЭО Московского района, которому сейчас принадлежит здание, выставило общине долг — больше 170 тысяч долларов.
Двое белорусов открыто согласились рассказать в подробностях, почему им спешно нужно было покидать Беларусь и как они это делали.
Вы задумывались, что кроется за «Черным квадратом» Малевича? Пробуем разобраться в нашей рубрике «Картина дня».
Бывшая секс-работница рассказала свою непростую историю, которая закончилась ограничением свободы. Марина согласилась рассказать свою историю, чтобы ее почитали молодые девчонки, которые думают так же, как и она когда-то, что проституция — это легкий хлеб, и изменили свое мнение на этот счет.
О СПОРТЕ
Уволенная из РЦОП по фристайлу чемпионка мира — 2019 Александра Романовская рассказала, как проходит ее восстановление и почему она не рассматривает вариант переезда в другую страну. «Пугает перспектива того, что ничего не изменится. Не хочется постоянно жить с ощущением, что ты ничего не значишь, что ты всегда в опасности. Что, в случае чего, тебя могут просто раздавить. Это неправильно», — говорит она.
Сборная Беларуси по футболу одержала не так уж мало побед. В своей истории она обыграла 44 команды. Сможете вспомнить всех? У вас есть 15 минут.