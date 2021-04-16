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Тепло, но сыро. Погода в Гомеле в выходные
16.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна наступает, но о-о-очень медленно — в ближайшие дни в Гомеле будет тепло, но пасмурно и сыро,
В субботу +12°C, возможен дождь.
В воскресенье ночью +10°C, дождь, днем +14°C и пасмурно.
Хороших выходных, друзья!
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Весна наступает, но о-о-очень медленно.
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