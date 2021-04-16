Тепло, но сыро. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Весна наступает, но о-о-очень медленно — в ближайшие дни в Гомеле будет тепло, но пасмурно и сыро, предупреждает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу +12°C, возможен дождь.

В воскресенье ночью +10°C, дождь, днем +14°C и пасмурно.

Хороших выходных, друзья!

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