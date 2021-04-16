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Тепло, но дождливо. Все о погоде в Бресте в выходные
16.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте будет тепло, но ненастно, сообщает
В субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +16°С.
В воскресенье будет переменная облачность и +15°С. В первой половине дня возможен дождь.
Хороших выходных!
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