Тепло, но дождливо. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте будет тепло, но ненастно, сообщает AccuWeather .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +16°С.

В воскресенье будет переменная облачность и +15°С. В первой половине дня возможен дождь.

Хороших выходных!