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Тепло, но дождливо. Все о погоде в Бресте в выходные

16.04.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте будет тепло, но ненастно, сообщает AccuWeather.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +16°С.

В воскресенье будет переменная облачность и +15°С. В первой половине дня возможен дождь.

Хороших выходных!

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Теги: Брест
 
 
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