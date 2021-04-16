По-прежнему тепло и дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Кто планировал в эти выходные долги прогулки, катание на роликах, пикники и вот это вот всё, рекомендуем смотреть подробный прогноз каждый день, чтобы не было неприятных сюрпризов. Потому что в Могилеве ожидается облачная и дождливая погода. Радует, что будет так же тепло. А вот на следующей неделе, по предварительным данным pogoda.by, похолодает, будет ветрено. Но хотя бы дожди прекратятся.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 апреля, весь день будут переменная облачность, дожди, порывистый ветер. Температура воздуха составит +9…+15 °С.

В субботу ветер утихнет, будет +7…+13 °С. Во второй половине дня ожидаются дожди.

В воскресенье, 18 апреля, будет +8…+15 °С, утром — дождь, днем — усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В понедельник дожди прекратятся, ветер утихнет, погода будет облачной. Столбик термометра будет колебаться в пределах +5…+13 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .