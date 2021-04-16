ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По-прежнему тепло и дожди. Погода в Могилеве в выходные

16.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кто планировал в эти выходные долги прогулки, катание на роликах, пикники и вот это вот всё, рекомендуем смотреть подробный прогноз каждый день, чтобы не было неприятных сюрпризов. Потому что в Могилеве ожидается облачная и дождливая погода. Радует, что будет так же тепло. А вот на следующей неделе, по предварительным данным pogoda.by, похолодает, будет ветрено. Но хотя бы дожди прекратятся.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 апреля, весь день будут переменная облачность, дожди, порывистый ветер. Температура воздуха составит +9…+15 °С.

В субботу ветер утихнет, будет +7…+13 °С. Во второй половине дня ожидаются дожди.

В воскресенье, 18 апреля, будет +8…+15 °С, утром — дождь, днем — усиление ветра с порывами до 15 м/с.

В понедельник дожди прекратятся, ветер утихнет, погода будет облачной. Столбик термометра будет колебаться в пределах +5…+13 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание и ветреную погоду.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинском районе еще в одной деревне ввели карантин из-за бешенства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by