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По-прежнему тепло и дожди. Погода в Могилеве в выходные
16.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кто планировал в эти выходные долги прогулки, катание на роликах, пикники и вот это вот всё, рекомендуем смотреть подробный прогноз каждый день, чтобы не было неприятных сюрпризов. Потому что в Могилеве ожидается облачная и дождливая погода. Радует, что будет так же тепло. А вот на следующей неделе, по
Сегодня, 16 апреля, весь день будут переменная облачность, дожди, порывистый ветер. Температура воздуха составит +9…+15 °С.
В субботу ветер утихнет, будет +7…+13 °С. Во второй половине дня ожидаются дожди.
В воскресенье, 18 апреля, будет +8…+15 °С, утром — дождь, днем — усиление ветра с порывами до 15 м/с.
В понедельник дожди прекратятся, ветер утихнет, погода будет облачной. Столбик термометра будет колебаться в пределах +5…+13 °С.
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На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание и ветреную погоду.
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