СК РФ готов помочь Беларуси в расследовании дела о геноциде в годы ВОВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Российские следователи готовы помочь Беларуси в расследовании уголовного дела о геноциде граждан на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на минувшей неделе заявил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Он сообщил, что Минск намерен обратиться в компетентные органы России, Германии, других стран для получения информации о лицах, которые причастны к геноциду на территории РБ.

"В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег (...) российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь", - сказала Петренко агентству РИА Новости .

По ее словам, российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а специалисты ГУК (КЦ) СК России, в распоряжении которых есть новейшая криминалистическая техника, оказать возможное содействие.

Петренко отметила высокий уровень взаимодействия между следственными комитетами двух стран.

"Еще в 2013 году главами наших ведомств было заключено соглашение о сотрудничестве, кроме того была подписана программа сотрудничества СК РФ и СК РБ в области криминалистического обеспечения предварительного расследования", - отметила представитель ведомства.

Также она сообщила о договоренности, по которой СК России готов направлять в Минск для оказания помощи в проведении отдельных следственных (процессуальных) действий наиболее опытных сотрудников.

Как ранее заявляли в Генпрокуратуре Беларуси, в целях социальной и исторической справедливости и устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.

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