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СК РФ готов помочь Беларуси в расследовании дела о геноциде в годы ВОВ
16.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр - Sputnik. Российские следователи готовы помочь Беларуси в расследовании уголовного дела о геноциде граждан на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на минувшей неделе заявил о возбуждении
"В случае поступления в СК России запроса от белорусских коллег (...) российским ведомством, безусловно, будет оказана необходимая методическая и практическая помощь", - сказала Петренко агентству
По ее словам, российские следователи готовы поделиться своим опытом в расследовании уголовных дел указанной категории, а специалисты ГУК (КЦ) СК России, в распоряжении которых есть новейшая криминалистическая техника, оказать возможное содействие.
Петренко отметила высокий уровень взаимодействия между следственными комитетами двух стран.
"Еще в 2013 году главами наших ведомств было заключено соглашение о сотрудничестве, кроме того была подписана программа сотрудничества СК РФ и СК РБ в области криминалистического обеспечения предварительного расследования", - отметила представитель ведомства.
Также она сообщила о договоренности, по которой СК России готов направлять в Минск для оказания помощи в проведении отдельных следственных (процессуальных) действий наиболее опытных сотрудников.
Как ранее заявляли в Генпрокуратуре Беларуси, в целях социальной и исторической справедливости и устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности, Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.
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Белорусская следственная группа уже начала изучать опыт международных трибуналов, чтобы признать геноцид белорусского народа.
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