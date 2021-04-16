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Потеплеет, но пасмурно и дождливо. Какой будет погода в Гродно в выходные
16.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гродно потеплеет, но будет пасмурно и дождливо,
В субботу обещают переменную облачность. Днем воздух прогреется максимум до +13°С. Вечером — дымка.
Все воскресенье в Гродно будет идти дождь, который к вечеру прекратится. Днем еще и сильный ветер — и до +13°С.
Хороших выходных, друзья!
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В предстоящие выходные в Гродно потеплеет, но будет пасмурно и дождливо, а еще в воскресенье поднимется сильный ветер.
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