Потеплеет, но пасмурно и дождливо. Какой будет погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гродно потеплеет, но будет пасмурно и дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность. Днем воздух прогреется максимум до +13°С. Вечером — дымка.

Все воскресенье в Гродно будет идти дождь, который к вечеру прекратится. Днем еще и сильный ветер — и до +13°С.

Хороших выходных, друзья!