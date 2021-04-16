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Могилевчане решили помочь коммунальникам приготовиться к снегопадам заранее. Вот что они придумали
16.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве объявили старт общественной кампании по подготовке города к зимнему сезону 2021−2022 годов. Горожане решили таким образом помочь коммунальщикам заранее подготовиться к зиме и составить план по уборке Могилева в экстремальных погодных условиях.
«Во время сильных снегопадов мы увидели, что город и жители не были готовы
Помните, как в начале февраля замело не только Могилев, но и всю страну? Снег не убрали, а потом все
Чтобы такого больше не повторилось, авторы кампании хотят разработать с помощью общественности и экспертов план действий по уборке города в экстремальных погодных условиях, улучшить реагирование на такие ситуации как коммунальных служб, так и жителей города. Потому что, например, просьбы чиновников помочь с уборкой снега могилевчане игнорируют, а коммунальники не справляются со своей работой.
Так что авторы проекта просят жителей Могилева высказать свое мнение о том, как можно улучшить реагирование на подобные погодные ситуации.
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Могилевчане считают, что план по подготовке к реагированию на экстремальные погодные условия нужно готовить заранее.
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