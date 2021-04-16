﻿ Могилевчане решили помочь коммунальникам приготовиться к снегопадам заранее. Вот что они придумали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могилевчане решили помочь коммунальникам приготовиться к снегопадам заранее. Вот что они придумали

16.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили старт общественной кампании по подготовке города к зимнему сезону 2021−2022 годов. Горожане решили таким образом помочь коммунальщикам заранее подготовиться к зиме и составить план по уборке Могилева в экстремальных погодных условиях.


Снимок носит иллюстративный харктер. Фото: читатель TUT.BY

«Во время сильных снегопадов мы увидели, что город и жители не были готовы
справится с уборкой дорог не только во дворах, но и на основных магистралях» —
объясняет инициатор кампании Алексей Кондрашов.

Помните, как в начале февраля замело не только Могилев, но и всю страну? Снег не убрали, а потом все ка-а-а-к поплыло.

Чтобы такого больше не повторилось, авторы кампании хотят разработать с помощью общественности и экспертов план действий по уборке города в экстремальных погодных условиях, улучшить реагирование на такие ситуации как коммунальных служб, так и жителей города. Потому что, например, просьбы чиновников помочь с уборкой снега могилевчане игнорируют, а коммунальники не справляются со своей работой.

Так что авторы проекта просят жителей Могилева высказать свое мнение о том, как можно улучшить реагирование на подобные погодные ситуации.

Опрос нужно пройти тут до 25 апреля.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевчане считают, что план по подготовке к реагированию на экстремальные погодные условия нужно готовить заранее.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске начинается процесс над Тимой Белорусских. Его будут судить по «наркотической» статье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by