Могилевчане решили помочь коммунальникам приготовиться к снегопадам заранее. Вот что они придумали

Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили старт общественной кампании по подготовке города к зимнему сезону 2021−2022 годов. Горожане решили таким образом помочь коммунальщикам заранее подготовиться к зиме и составить план по уборке Могилева в экстремальных погодных условиях.



Снимок носит иллюстративный харктер. Фото: читатель TUT.BY

«Во время сильных снегопадов мы увидели, что город и жители не были готовы

справится с уборкой дорог не только во дворах, но и на основных магистралях» —

объясняет инициатор кампании Алексей Кондрашов.

Помните, как в начале февраля замело не только Могилев, но и всю страну? Снег не убрали, а потом все ка-а-а-к поплыло .

Чтобы такого больше не повторилось, авторы кампании хотят разработать с помощью общественности и экспертов план действий по уборке города в экстремальных погодных условиях, улучшить реагирование на такие ситуации как коммунальных служб, так и жителей города. Потому что, например, просьбы чиновников помочь с уборкой снега могилевчане игнорируют, а коммунальники не справляются со своей работой.

Так что авторы проекта просят жителей Могилева высказать свое мнение о том, как можно улучшить реагирование на подобные погодные ситуации.

Опрос нужно пройти тут до 25 апреля.