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В Минске начинается процесс над Тимой Белорусских. Его будут судить по «наркотической» статье

16.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году хиты «Мокрые кроссы» и «Незабудка» звучали чуть ли не из каждого утюга. Их исполнителя, Тиму Белорусских, приглашал на свое шоу Иван Ургант, интервью с ним делала блогер-миллионник Татьяна Мингалимова. В январе 2021-го появились другие новости: в Следственном комитете рассказали, что музыканта с наркотиками задержали в одном из игровых клубов. В пятницу, 16 апреля, внимание тысяч его фанатов приковано к суду Московского района Минска. Тиму Белорусских судят по ч.1 ст. 328 УК РБ. Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Тима Белорусских, он же Тимофей Морозов, до суда находился под залогом. Процесс по его делу должен начаться в 10.30. К зданию суда артист приехал к 10.00. С ним его защитник, известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе он отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение».

По пути в суд он также записал видео для своих поклонников. В нем он поблагодарил всех за поддержку.

— Все будет классно, буду держать вас в курсе по возможности, вечером скину пост, где попытаюсь все вам рассказать, объяснить со своей колокольни.

В 10.06 приехала группа поддержи артиста. Общаться с журналистами они тоже отказались.


На суд над Тимой Белорусских пришли и его фанаты. Фото: TUT.BY

Люди, которые приехали в суд, не сразу понимают, что происходит.

— Наверное, судят какую-то знаменитость, — замечая толпу журналистов, растерянно говорит женщина, на выходе из суда.

Ст. 328 ч. 1 Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Московского района Минска судят известного певца Тиму Белорусских. Обвинение молодому человеку предъявлено по ч.1 ст. 328 УК РБ. Наказание по этой статье -...
 
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