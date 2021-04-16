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В Минске начинается процесс над Тимой Белорусских. Его будут судить по «наркотической» статье
16.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2018 году хиты «Мокрые кроссы» и «Незабудка» звучали чуть ли не из каждого утюга. Их исполнителя, Тиму Белорусских,
Тима Белорусских, он же Тимофей Морозов, до суда находился под залогом. Процесс по его делу должен начаться в 10.30. К зданию суда артист приехал к 10.00. С ним его защитник, известный адвокат Мария Колесова-Гудилина. От комментариев прессе он отказался. Его адвокат сказала, что «у нас прекрасное настроение».
По пути в суд он также записал видео для своих поклонников. В нем он поблагодарил всех за поддержку.
— Все будет классно, буду держать вас в курсе по возможности, вечером скину пост, где попытаюсь все вам рассказать, объяснить со своей колокольни.
В 10.06 приехала группа поддержи артиста. Общаться с журналистами они тоже отказались.
Люди, которые приехали в суд, не сразу понимают, что происходит.
— Наверное, судят какую-то знаменитость, — замечая толпу журналистов, растерянно говорит женщина, на выходе из суда.
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