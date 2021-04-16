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Кроме выставки-продажи фестиваль предлагает насыщенную духовную программу

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль "Пасхальная радость" проходит в столичном Дворце искусства Ярмарочные торговые ряды предлагают разнообразный диапазон товаров: церковную атрибутику, духовную литературу, сувениры, продукты для здоровья и все...

Ярмарочные торговые ряды предлагают разнообразный диапазон товаров: церковную атрибутику, духовную литературу, сувениры, продукты для здоровья и все необходимое для праздничного пасхального стола. Восемь стран-участниц и 80 храмов и монастырей представляют колорит своих стран.Это концерты и мастер-классы, тематические беседы с духовенством, интерактив с участием молодежи и детей. В рамках фестиваля организована благотворительная акция для помощи подопечным Раковского психоневрологического дома-интерната.