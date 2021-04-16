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Фестиваль "Пасхальная радость" проходит в столичном Дворце искусства

16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ярмарочные торговые ряды предлагают  разнообразный диапазон товаров: церковную атрибутику, духовную литературу, сувениры, продукты для здоровья и все необходимое для праздничного пасхального стола. Восемь стран-участниц и 80 храмов и монастырей представляют колорит своих стран.

Серафима, монахиня Свято-Рождество-Богородицкого монастыря (Россия): "Мы приехали из Липецкой области. Представляем Рождество-Богородицкий монастырь. В нем находятся мощи святого Тихона Задонского. У нас и святыня - икона Матери Божией Владимирской. Мы давно к вам приезжаем. Много паломников приезжает в наш монастырь. Мы очень любим Белоруссию, очень любим ваш народ".

Дайан Аврамович, участник фестиваля "Пасхальная радость" (Сербия): "Я приехал из Сербии, из монастыря Святой Троицы города Любовия. 140 километров от Белграда. Я хочу сказать, что Белоруссия - это святая земля. Берегите свою страну, свои монастыри, своих священников, которые молятся за ваших людей таких хороших, таких красивых, и берегите своего Президента".

Кроме выставки-продажи фестиваль предлагает насыщенную духовную программу

Это концерты и мастер-классы, тематические беседы с духовенством, интерактив с участием молодежи и детей. В рамках фестиваля организована благотворительная акция для помощи подопечным Раковского психоневрологического дома-интерната.

 
 
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Ярмарочные торговые ряды предлагают  разнообразный диапазон товаров: церковную атрибутику, духовную литературу, сувениры, продукты для здоровья и все...
 
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