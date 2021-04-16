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В лесхозах Минской области готовятся к пожароопасному сезону

16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По традиции накануне потепления в хозяйствах Минской области проверили готовность реагировать на природные возгорания. В рамках практических учений  под Слуцком команды областных лесхозов показали слаженность действий в развертывании пожарных рукавов и тушении условного пожара на скорость. Лучшими стали сотрудники клецкого хозяйства. 

Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: "Ежедневно в каждом хозяйстве проверят наличие оборудования на пожарных станциях. В режиме боевой готовности - аварийные бригады всех лесхозов, чтобы в случае пожара среагировать вовремя".

 
 
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По традиции накануне потепления в хозяйствах Минской области проверили готовность реагировать на природные возгорания. В рамках практических учений  под Слуцком...
 
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