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В лесхозах Минской области готовятся к пожароопасному сезону
16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо традиции накануне потепления в хозяйствах Минской области проверили готовность реагировать на природные возгорания. В рамках практических учений под Слуцком команды областных лесхозов показали слаженность действий в развертывании пожарных рукавов и тушении условного пожара на скорость. Лучшими стали сотрудники клецкого хозяйства.
Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения: "Ежедневно в каждом хозяйстве проверят наличие оборудования на пожарных станциях. В режиме боевой готовности - аварийные бригады всех лесхозов, чтобы в случае пожара среагировать вовремя".
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По традиции накануне потепления в хозяйствах Минской области проверили готовность реагировать на природные возгорания. В рамках практических учений под Слуцком...
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