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Сергей Сивец провел личный прием граждан
16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. К сенатору обратились супруги - у жителей Минска просьба помочь в обжаловании незаконных и необоснованных, по их мнению, решений судов.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Стараемся подробно вникать во все вопросы людей, и когда люди не находят правду, в том числе в судебных инстанциях. Данный случай нас тоже насторожил. Анализ тех материалов, которые нам были представлены, доказательства, которые приводятся заявителями, все-таки заставляют обратить внимание на данный случай и воспользоваться имеющимися у нас правами депутатского запроса".
Заявителям разъяснили порядок обжалования и опротестования судебных постановлений. Для объективной оценки обстоятельств дела обращения будут направлены в Генеральную прокуратуру и в Верховный Суд.
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Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. К сенатору...
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