Сергей Сивец провел личный прием граждан

Источник материала: БT

Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. К сенатору обратились супруги - у жителей Минска просьба помочь в обжаловании незаконных и необоснованных, по их мнению, решений судов.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Стараемся подробно вникать во все вопросы людей, и когда люди не находят правду, в том числе в судебных инстанциях. Данный случай нас тоже насторожил. Анализ тех материалов, которые нам были представлены, доказательства, которые приводятся заявителями, все-таки заставляют обратить внимание на данный случай и воспользоваться имеющимися у нас правами депутатского запроса".

Заявителям разъяснили порядок обжалования и опротестования судебных постановлений. Для объективной оценки обстоятельств дела обращения будут направлены в Генеральную прокуратуру и в Верховный Суд.





