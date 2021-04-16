﻿ Сергей Сивец провел личный прием граждан. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Сивец провел личный прием граждан

16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. К сенатору обратились супруги -  у жителей Минска просьба помочь в обжаловании незаконных и необоснованных, по их мнению, решений судов.

Сергей Сивец,  председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Стараемся подробно вникать во все вопросы людей, и когда люди не находят правду, в том числе в судебных инстанциях. Данный случай нас тоже насторожил. Анализ тех материалов, которые нам были представлены, доказательства, которые приводятся заявителями, все-таки заставляют обратить внимание на данный случай и воспользоваться имеющимися у нас правами депутатского запроса".

Заявителям разъяснили порядок обжалования и опротестования судебных постановлений. Для объективной оценки обстоятельств дела  обращения будут направлены в Генеральную прокуратуру и в Верховный Суд.



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец. К сенатору...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинском районе еще в одной деревне ввели карантин из-за бешенства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by