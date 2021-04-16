В суде Московского района Минска запланировано начало процесса в отношении Тимы Белорусских

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Сегодня в суде Московского района Минска запланировано начало процесса в отношении исполнителя Тимы Белорусских и его знакомого. Парней обвиняют в незаконном обороте наркотиков. По материалам следствия, зимой парни заказали в интернете гашиш. Часть дурмана употребили в казино, остатки обнаружили оперативники. Кроме того, в ходе обыска, правоохранители нашли у музыканта амфетамин. 22-летний певец был отпущен под залог, второй фигурант ожидает суда под стражей.