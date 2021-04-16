Установлен администратор деструктивного телеграм-чата гомельского колледжа

Источник материала: БT

Бойцы ГУБОП вышли на двух учащихся. Парням 17 и 19 лет. Один из них за деньги размещал деструктивные материалы и в минский телеграм-канал. Ресурсы содержали разные публикации, в том числе призывы к участию в массовых беспорядках и хулиганстве. Сейчас студенческий чат взят под контроль правоохранителей. В соответствии с законодательством о противодействии экстремизму, парням вынесено официальное предупреждение.