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Продолжаются приемы граждан в Совете Министров
16.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня вопросы обратившихся будет решать министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Личный прием пройдет по предварительной записи в Минске и начнется в 10 утра.
В субботу по традиции на связи - заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Дмитрий Микуленок.
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Сегодня вопросы обратившихся будет решать министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. Личный прием пройдет по предварительной записи в Минске и...
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