Воспитательницу из Островца оштрафовали за красно-белый плед на балконе - и уволили за «аморальное поведение»

Источник материала: Tut.by

В Островце воспитательницу детского сада осудили на 20 базовых за красно-белый плед на балконе. А потом уволили с работы, сообщает «Рэгіянальная газета».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Жительница Островца Анна Огур рассказала свою историю.

— 25 марта я была на больничном. На балкон повесила сушить плед. Он белый с красной полосой по середине и красной каймой по краям. Плед на Новый год подарила нам мать мужа. Через два часа приехала милиция. Сотрудники зашли в квартиру. Сказали, что у нас на балконе незарегистрированная символика. Муж тоже был дома, он работает по сменам. Пытался спорить с милиционерами, доказывал, что плед — это не флаг. Но нам сказали ехать в РОВД.

Мужа и жену опросили. На Анну составили протокол за административное правонарушение. Потом они поехали домой, а плед и ноутбук забрала милиция. В скором времени силовики вернулись, сказали Анне собираться. Снова привезли в РОВД — и оставили на сутки до суда.

— Меня забрали на сутки, несмотря на то, что у меня двое несовершеннолетних детей. И мужу ничего не сообщили о моем задержании, он узнавал сам, — отмечает собеседница.

26 марта Анну судили. Признали виновной в том, что она «25 марта в 8 часов на балконе в день события „День Воли“ провела одиночное пикетирование путем вывешивания бело-красно-белой материи».

Женщина получила штраф в 20 базовых — 580 рублей.

— А 8 апреля меня уволили с работы в детском саду по статье за «аморальное поведение». Я работала дефектологом. Просила работодателя подождать хотя бы, пока будет ответ на апелляцию, которую мы подали с адвокатом. Но все же уволили.

Сейчас адвокат готовит обжалование на увольнение Анны, а также женщина подала жалобу на незаконные действия работников РОВД.

Ситуацию в ясли-сад № 1 Островца, где работала Анна, прокомментировали кратко.

— При увольнении мы все ей сказали, аргументировали. Все написано в ее трудовой книжке, — сказали в администрации учреждения.

Кстати, на сайте учреждения Анна все еще есть в списках воспитателей-дефектологов.