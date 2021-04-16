Есть допрейсы и отмены. Вот как пойдет общественный транспорт Минска в день большого субботника

Источник материала: Tut.by

В субботу 17 апреля — республиканский субботник. В Минске на этот день изменится работа некоторых автобусов, троллейбусов и трамваев. Поезда метро будут ходить чаще, чем в обычную субботу. Вот подробности.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наземные маршруты

Наземный общественный транспорт будет работать по графику субботы. Исключение — маршруты в списке ниже, сообщает «Минсктранс» .

Дополнительные рейсы пустят по автобусным маршрутам № 1, 2С, 7, 7А, 15, 21, 25, 30С, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 72, 73, 74С, 82С, 84, 85С, 88С, 90, 96, 97, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 153, 159, троллейбусным маршрутам № 5, 6, 8, 10, 17, 27, 30, 32, 41, 42, 45, 53, 57, 64, 67, 77 и трамвайным маршрутам № 1, 3, 6.

Будут работать по графику будней автобусы № 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108П, 108Д, 122Э, 129, 137, 149, троллейбусы № 92.

По графику пятницы будут работать автобусы № 156Э.

Не будут работать автобусы № 108Б, 148С.

Метро

Поезда метро на двух линиях (Московской и Автозаводской) 17 апреля будут ездить по графику рабочей субботы (то есть чаще, чем обычно в выходные).

Интервал движения с 7.00 до 9.00 — 3 минуты, с 9.00 до 17.00 — 5−6 минут.

На Зеленолужской линии поезда будут следовать как обычно по субботам.