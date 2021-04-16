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В МВД показали задержание возможного убийцы женщины, останки которой нашли в мусорке в Барановичах
16.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД рассказали, как в Минске задерживали подозреваемого в убийстве 45-летней женщины с особой жестокостью — и показали видео и задержания, и его рассказа о том, как и почему произошла эта трагедия.
Напомним, вечером 14 апреля
Около соседнего дома милиционеры нашли еще одну сумку с частями тела. Установили личность жертвы: ею оказалась 45-летняя местная жительница.
Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне. Квартира по указанному адресу оказалась пуста. Выяснилось, что она принадлежит 50-летнему россиянину, который живет в Минске.
Через несколько часов его задержали в столице. Во время задержания он рассказал, что тело расчленял ножом и топором. На вопрос «для чего?» ответил: «Напились».
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Выяснилось, что накануне своей смерти женщина ходила в гости к задержанному.
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