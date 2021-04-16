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В МВД показали задержание возможного убийцы женщины, останки которой нашли в мусорке в Барановичах

16.04.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД рассказали, как в Минске задерживали подозреваемого в убийстве 45-летней женщины с особой жестокостью — и показали видео и задержания, и его рассказа о том, как и почему произошла эта трагедия.


Фото: СК

Напомним, вечером 14 апреля мужчина нашел в мусорном контейнере вблизи многоквартирных домов части тела женщины. О произошедшем он сообщил в милицию.

Около соседнего дома милиционеры нашли еще одну сумку с частями тела. Установили личность жертвы: ею оказалась 45-летняя местная жительница.

Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне. Квартира по указанному адресу оказалась пуста. Выяснилось, что она принадлежит 50-летнему россиянину, который живет в Минске.

Через несколько часов его задержали в столице. Во время задержания он рассказал, что тело расчленял ножом и топором. На вопрос «для чего?» ответил: «Напились».

 
Теги: Минск
 
 
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Выяснилось, что накануне своей смерти женщина ходила в гости к задержанному.
 
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