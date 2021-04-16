В Бресте открыли первый детский сад, встроенный в жилой дом

Источник материала: Tut.by

Новый детский сад № 73 на улице Колесника в микрорайоне ЮЗМР-4 отличается от других тем, что расположен в жилом 10-этажном доме, на первом этаже. Часть помещений встроены в дом, часть — пристроены. Вход — отдельный, к услугам посетителей садика — обустроенная территория с игровыми площадками и помещениями для летнего инвентаря, пишет «Вечерний Брест» .





Сад введен в эксплуатацию меньше двух месяцев назад. На данный момент он полностью обустроен и укомплектован воспитанниками. Рассчитан на 4 группы: 3 группы детей-дошкольников по 20 человек и одна ясельная группа на 15 человек. То есть — всего на 75 детишек. Но в садик уже ходят 93 ребенка, треть из которых — жители дома, где расположен детсад.





На открытии губернатор Брестчины Юрий Шулейко отметил, что в Беларуси опыт строительства встроенно-пристроенных садов хорошо себя зарекомендовал. Однако параллельно с таким подходом в Бресте продолжится строительство типовых детских садов, которых уже проектируется два.



