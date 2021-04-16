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Что происходит в Беларуси 16 апреля
16.04.2021 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России заявили о готовности помочь Беларуси в расследовании дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. В Палате представителей во втором чтении планируют рассмотреть проекты законов о недопущении реабилитации нацизма, поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму и законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси. Читайте новости дня — в нашем онлайне.
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В России заявили о готовности помочь Беларуси в расследовании дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Продолжаются процессы, связанные с акциями...
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