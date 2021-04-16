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Игрушки и дружба: как служебных собак приучают искать наркотики
16.04.2021 12:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Есть такое устойчивое мнение, что собак, которые ищут наркотики, во время дрессировок подсаживают на наркоту, подмешивая ее животным в корм. Дескать, чтобы таким образом щенки сызмальства привыкали: наркотики неразрывно связаны с едой и лакомством. Так ли это на самом деле, Sputnik расспросил у начальника кинологического отдела Витебской таможни Ивана Алексина.
Знать и понимать друг друга
Иван – человек, который в дрессуре собак разбирается профессионально. Срочную проходил в Кинологическом центре органов пограничной службы Беларуси, расположенном в Сморгони. Затем служил в Гомельской погрангруппе на границе с Украиной.
В таможенной кинологической службе с 2015 года. Пришел туда со своей собакой Миррой. Специально купил ее в возрасте четырех месяцев у витебского заводчика, а дальше растил, воспитывал, дрессировал сам. Мирра – фактически член семьи. Со своим характером, темпераментом, с привычками, слабостями и игрушками.
Собственно, любимая игрушка и есть одно из главных средств, с помощью которого Алексин добился стопроцентного понимания от собаки. Мирра теперь чутко улавливает не только команды и жесты, но интонации и даже мимику хозяина. Впрочем, самому Ивану слово "хозяин" не очень нравится: "Мы – друзья, на границе – сослуживцы. Все строго по правилам".
В основе дрессировки – игра
На утверждение, что собак прикармливают наркотиками, Иван реагирует с усмешкой, называя такие измышления в корне неверными, надуманными.
© Sputnik / Виктор Толочко
Результат достигается только путем неоднократных тренировок
"На самом деле методика дрессировки построена на игре и позитиве. С раннего возраста важно подобрать для щенка самую-самую любимую игрушку и начинать ее прятать. У Мирры это резиновый мячик. Находит – обязательно нужно похвалить, поощрить, дать лакомство. Затем рядом закладывается предмет с запахом наркотического средства. У собаки постепенно вырабатывается рефлекс: если она чует специфический запах, значит, рядом мячик. Все достаточно просто", - поясняет кинолог.
Хотя и признается, что результат достигается не моментально, а исключительно через неоднократные тренировки. Важно добиться полного взаимопонимания буквально с полувзгляда.
Наблюдаем, как Мирра подает поочередно лапы, принимает строевую стойку, по команде начинает лаять. Видно, что ей это не в тягость, а в удовольствие. На хозяина-друга смотрит большими умными глазами.
Что в послужном списке
С гордостью Иван рассказывает, что первый успех пришел, когда Мирре было всего девять месяцев от роду: в одном из грузовиков она нашла партию насвая.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кинологи и служебные собаки на пункте пропуска "Урбаны"
В 2017 году они вместе принимали участие в задержании в пункте пропуска "Урбаны" более 300 килограммов гашиша, задекларированного как "кормовые добавки". И таких эпизодов в их совместной службе накопилось немало. Просто партии обнаруженных наркотиков были не столь внушительными. Что, впрочем, лишний раз доказывает: обоняние собаки настолько чувствительное, что способно улавливать даже самые слабые концентрации молекул. К тому же четвероногие помощники таможенников и пограничников легко выделяет какой-нибудь определенный запах из смеси других.
© Sputnik / Виктор Толочко
Собака способна улавливать даже самые слабые концентрации молекул
Для Sputnik Алексин демонстрирует, как происходит тренировка по поиску и обнаружению наркотиков. Незаметно от собаки кинолог прячет под днищем легкового автомобиля палочку, слегка натертую гашишем. По команде Мирра обходит машину, затем в районе закладки приостанавливается, медленно подлезает под авто и ложится на землю. Замирает. Это и есть сигнал: "Нашла!"
"Она не должна лаять или прыгать от радости. Так специально обучают служебных собак, чтобы они все делали тихо и не спугнули нарушителей закона", - поясняет Алексин.
А Мира в награду получает любимый резиновый мячик и огромную порцию похвалы.
Наркотик другу не дают
"Ну вот как можно травить собаку наркотиками, если она любимица?" – не успокаивается кинолог.
© Sputnik / Виктор Толочко
Собака - это друг, а разве же можно травить друга наркотиками?
"Если бы прикармливал наркотой, уже бы похоронил ее, а так мы еще не один год вместе послужим. Мирра живет у меня дома, вместе едем на службу, вместе возвращаемся. Практически все время рядом. Не представляю, как может быть иначе", - говорит Иван Алексин.
Немного статистики
Как рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, в таможенных органах действуют пять кинологических отделов: в Брестской, Гродненской, Витебской, Гомельской и Минской региональной таможнях. В штате 39 кинологов, за которыми закреплено 40 служебных собак. В основном используются немецкие овчарки и лабрадоры.
© Sputnik / Виктор Толочко
Начальник кинологического отдела Витебской таможни Иван Алексин с собакой Миррой
За 2020 год кинологами самостоятельно либо во взаимодействии с коллегами из других таможенных служб выявлено 60 фактов незаконного перемещения наркотических средств через границу. 30 раз задержания наркотических и психотропных веществ проходили при совместных мероприятиях таможенных кинологов с пограничниками.
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