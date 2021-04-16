Игрушки и дружба: как служебных собак приучают искать наркотики

Источник материала: Sputnik Беларусь

Есть такое устойчивое мнение, что собак, которые ищут наркотики, во время дрессировок подсаживают на наркоту, подмешивая ее животным в корм. Дескать, чтобы таким образом щенки сызмальства привыкали: наркотики неразрывно связаны с едой и лакомством. Так ли это на самом деле, Sputnik расспросил у начальника кинологического отдела Витебской таможни Ивана Алексина.

Знать и понимать друг друга

Иван – человек, который в дрессуре собак разбирается профессионально. Срочную проходил в Кинологическом центре органов пограничной службы Беларуси, расположенном в Сморгони. Затем служил в Гомельской погрангруппе на границе с Украиной.

В таможенной кинологической службе с 2015 года. Пришел туда со своей собакой Миррой. Специально купил ее в возрасте четырех месяцев у витебского заводчика, а дальше растил, воспитывал, дрессировал сам. Мирра – фактически член семьи. Со своим характером, темпераментом, с привычками, слабостями и игрушками.

Собственно, любимая игрушка и есть одно из главных средств, с помощью которого Алексин добился стопроцентного понимания от собаки. Мирра теперь чутко улавливает не только команды и жесты, но интонации и даже мимику хозяина. Впрочем, самому Ивану слово "хозяин" не очень нравится: "Мы – друзья, на границе – сослуживцы. Все строго по правилам".

В основе дрессировки – игра

На утверждение, что собак прикармливают наркотиками, Иван реагирует с усмешкой, называя такие измышления в корне неверными, надуманными.

© Sputnik / Виктор Толочко Результат достигается только путем неоднократных тренировок

"На самом деле методика дрессировки построена на игре и позитиве. С раннего возраста важно подобрать для щенка самую-самую любимую игрушку и начинать ее прятать. У Мирры это резиновый мячик. Находит – обязательно нужно похвалить, поощрить, дать лакомство. Затем рядом закладывается предмет с запахом наркотического средства. У собаки постепенно вырабатывается рефлекс: если она чует специфический запах, значит, рядом мячик. Все достаточно просто", - поясняет кинолог.

Хотя и признается, что результат достигается не моментально, а исключительно через неоднократные тренировки. Важно добиться полного взаимопонимания буквально с полувзгляда.

Наблюдаем, как Мирра подает поочередно лапы, принимает строевую стойку, по команде начинает лаять. Видно, что ей это не в тягость, а в удовольствие. На хозяина-друга смотрит большими умными глазами.

Что в послужном списке

С гордостью Иван рассказывает, что первый успех пришел, когда Мирре было всего девять месяцев от роду: в одном из грузовиков она нашла партию насвая.

© Sputnik / Виктор Толочко Кинологи и служебные собаки на пункте пропуска "Урбаны"

В 2017 году они вместе принимали участие в задержании в пункте пропуска "Урбаны" более 300 килограммов гашиша, задекларированного как "кормовые добавки". И таких эпизодов в их совместной службе накопилось немало. Просто партии обнаруженных наркотиков были не столь внушительными. Что, впрочем, лишний раз доказывает: обоняние собаки настолько чувствительное, что способно улавливать даже самые слабые концентрации молекул. К тому же четвероногие помощники таможенников и пограничников легко выделяет какой-нибудь определенный запах из смеси других.

© Sputnik / Виктор Толочко Собака способна улавливать даже самые слабые концентрации молекул

Для Sputnik Алексин демонстрирует, как происходит тренировка по поиску и обнаружению наркотиков. Незаметно от собаки кинолог прячет под днищем легкового автомобиля палочку, слегка натертую гашишем. По команде Мирра обходит машину, затем в районе закладки приостанавливается, медленно подлезает под авто и ложится на землю. Замирает. Это и есть сигнал: "Нашла!"

"Она не должна лаять или прыгать от радости. Так специально обучают служебных собак, чтобы они все делали тихо и не спугнули нарушителей закона", - поясняет Алексин.

А Мира в награду получает любимый резиновый мячик и огромную порцию похвалы.

Наркотик другу не дают

"Ну вот как можно травить собаку наркотиками, если она любимица?" – не успокаивается кинолог.

© Sputnik / Виктор Толочко Собака - это друг, а разве же можно травить друга наркотиками?

"Если бы прикармливал наркотой, уже бы похоронил ее, а так мы еще не один год вместе послужим. Мирра живет у меня дома, вместе едем на службу, вместе возвращаемся. Практически все время рядом. Не представляю, как может быть иначе", - говорит Иван Алексин.

Немного статистики

Как рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси, в таможенных органах действуют пять кинологических отделов: в Брестской, Гродненской, Витебской, Гомельской и Минской региональной таможнях. В штате 39 кинологов, за которыми закреплено 40 служебных собак. В основном используются немецкие овчарки и лабрадоры.

© Sputnik / Виктор Толочко Начальник кинологического отдела Витебской таможни Иван Алексин с собакой Миррой

За 2020 год кинологами самостоятельно либо во взаимодействии с коллегами из других таможенных служб выявлено 60 фактов незаконного перемещения наркотических средств через границу. 30 раз задержания наркотических и психотропных веществ проходили при совместных мероприятиях таможенных кинологов с пограничниками.