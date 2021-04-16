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Проект одобрили в первом чтении. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре
16.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Палата представителей в первом чтении приняла поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре. И усиливается влияние Минюста.
Известно как минимум о трех проектов изменения закона об адвокатуре, каждый был суровее предыдущего. И судя по всему, на рассмотрения в парламент поступил последний вариант.
Как
Кроме того, для бывших силовиков и судей, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств, вход в адвокатуру будет по упрощенной процедуре (в части прохождения стажировки и сдачи экзамена). Такой подход власти объясняют тем, что у них уже есть опыт юридической работы.
В законопроекте предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации. И расширяются полномочия Министерства юстиции по контролю за деятельностью адвокатов. Ведомство сможет не только проводить любые проверки, но при необходимости влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе.
По сути, речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному
В законе предлагается закрепить оказание бесплатной юридической помощи для уязвимых групп населения (раньше этот вопрос оставлялся на усмотрение территориальных коллегий), к котором разработчики законопроекта относят инвалидов боевых действий на территории других государств, родителей и усыновителей в многодетных семьях, родителей в неполных семьях, пенсионеров и инвалидов, которые проживают в интернатах, законные представители недееспособных граждан.
Законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.
Давление на адвокатов
Новая волна давления на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года.
За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой
В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна
Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается
О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.
В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.
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Проект одобрили в первом чтении. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре
Адвокатские бюро предложено ликвидировать - в парламенте рассмотрели поправки в закон.
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