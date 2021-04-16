Проект одобрили в первом чтении. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре

Источник материала: Tut.by

Палата представителей в первом чтении приняла поправки в закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Бюро предложено ликвидировать, теперь адвокатскую деятельность будут осуществлять только юридические консультации. Бывшие силовики и судьи смогут попасть в адвокатуру по упрощенной процедуре. И усиливается влияние Минюста.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Известно как минимум о трех проектов изменения закона об адвокатуре, каждый был суровее предыдущего. И судя по всему, на рассмотрения в парламент поступил последний вариант.

Как сообщает телеграмм-канал Палаты представителей, единственной организационной формой осуществления адвокатской деятельности будут являться юридические консультации. Это значит, что адвокаты, которые работают индивидуально или в бюро, чтобы продолжить деятельность, должны будут перейти в юридические консультации. В Министерстве юстиции считают, что «такой подход позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи». Само адвокатское сообщество критически воспринимало предложенные нововведения.

Адвокатов — под тотальный контроль? Как может измениться деятельность защитников

Кроме того, для бывших силовиков и судей, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств, вход в адвокатуру будет по упрощенной процедуре (в части прохождения стажировки и сдачи экзамена). Такой подход власти объясняют тем, что у них уже есть опыт юридической работы.

В законопроекте предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации. И расширяются полномочия Министерства юстиции по контролю за деятельностью адвокатов. Ведомство сможет не только проводить любые проверки, но при необходимости влиять на формирование органов адвокатского самоуправления, а также принимать участие в их работе.

По сути, речь идет о тотальном контроле адвокатуры, что противоречит правилу, закрепленному Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году): «Юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполнительный орган профессиональных ассоциаций избирается ее членами и выполняет свои функции без вмешательства извне».

В законе предлагается закрепить оказание бесплатной юридической помощи для уязвимых групп населения (раньше этот вопрос оставлялся на усмотрение территориальных коллегий), к котором разработчики законопроекта относят инвалидов боевых действий на территории других государств, родителей и усыновителей в многодетных семьях, родителей в неполных семьях, пенсионеров и инвалидов, которые проживают в интернатах, законные представители недееспособных граждан.

Законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Затем депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный закон вступит в силу.

Давление на адвокатов

Новая волна давления на адвокатов, участвующих в громких политических делах, началось после президентских выборов в августе 2020 года.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак . Кроме того, лицензий лишены адвокаты Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон . Без лицензии остался Владимир Созончук, который защищал политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову), а также Сергей Зикрацкий , который защищал многих журналистов.

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, она известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

Помимо лишения лицензий, деятельность адвокатов хотят ограничить и законом. Недавно стало известно, что в Беларуси готовится законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», которым предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в политических делах, во время 46-й сессии Совета ООН по правам человека заявлял и Верховный комиссар ООН.

В защиту белорусских адвокатов выступили Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA), Институт прав человека Международной ассоциации юристов (IBAHRI) и Фонд Дж. Клуни «За справедливость» (CFJ), а также авторитетные российские адвокаты.