ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инспекция труда решила, что погибший в Бобруйске на объекте строитель - нелегал. Суд решил иначе

16.04.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Когда 13 сентября 2020 года в Бобруйске на стройке погиб рабочий, местный отдел Департамента госинспекции труда и социальной защиты решил, что мужчина работал нелегально. Однако мать погибшего пошла в прокуратуру, прокурор подал иск в суд — а тот установил, что госинспекция труда не права, а наниматель обязан внести в трудовую книжку мужчину записи записи о приеме на работу и увольнении в связи со смертью.


40-летний бобруйчанин насмерть разбился 13 сентября — он упал с высоты на бетонный пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. И тогда же сообщил: «Установлено, что он работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ».

К такому заключению пришли и в Бобруйском межрайонном отделе Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда и социальной защиты. Они решили, что «погибший в трудовых и гражданско-правовых отношениях с ООО „ЛПР-СтройПроект“ и ЗАО „Легпромразвитие“ не состоял».

Мать погибшего пошла в прокуратуру с заявлением о том, чтобы ее сына признали наемным работником. Прокуратура установила, что тот действительно работал на территории строительного объекта на улице Первомайской, 40 в Бобруйске 13 сентября. И погиб в помещении реконструируемого здания бывшей трикотажной фабрики — главного производственного корпуса ЗАО «Легпромразвитие».


Как оказалось, для выполнения строительных работ «Легпромразвитие» 1 июня 2020 года заключило договор строительного подряда с ООО «ЛПР-СтройПроект», которое, в свою очередь, взяло на подряд М., тот — Ю., а он — погибшего.

Мужчина демонтировал стены электроперфоратором, сбивая выступающие части бетона. Работы выполнял с помощью строительной модульной вышки. «Без прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, он поднялся на плиту потолка, откуда упал на пол с высоты 4,8 м», — установила прокуратура. От полученных травм бобруйчанин погиб на месте.

По результатам расследования, погибший все же проходил вводный инструктаж в «Легпромразвитие» как подсобный рабочий — его для этого привел туда подрядчик М. Правда было это 19 августа 2020 года, и запись об этом есть в журнале. А то, что погибший выполнял строительные работы на объекте, подтвердили свидетели и записи из книги учета входа (выхода) лиц, прибывших временно на предприятие.

Исходя из этого, прокурор решил, что погибший выполнял конкретные трудовые функции как подсобный рабочий, подчинялся установленному режиму рабочего времени строительного участка, трудился под контролем и руководством нанимателя. То есть не работал незаконно.

С этим согласился и суд, который потребовал у нанимателя внести в трудовую книжку погибшего записи о приеме на работу и увольнении в связи со смертью. Решение суда вступило в законную силу.

Теперь Департаменту инспекции труда предстоит провести специальное расследование несчастного случая на производстве, по результатам которого будет принято решение по уголовному делу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать погибшего пошла в прокуратуру и добилась восстановления прав своего сына.
 
Новости дня
Новости общества
 
Игрушки и дружба: как служебных собак приучают искать наркотики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by