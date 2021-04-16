Инспекция труда решила, что погибший в Бобруйске на объекте строитель - нелегал. Суд решил иначе

Источник материала: Tut.by

Когда 13 сентября 2020 года в Бобруйске на стройке погиб рабочий, местный отдел Департамента госинспекции труда и социальной защиты решил, что мужчина работал нелегально. Однако мать погибшего пошла в прокуратуру, прокурор подал иск в суд — а тот установил, что госинспекция труда не права, а наниматель обязан внести в трудовую книжку мужчину записи записи о приеме на работу и увольнении в связи со смертью.





40-летний бобруйчанин насмерть разбился 13 сентября — он упал с высоты на бетонный пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. И тогда же сообщил : «Установлено, что он работал без официального трудоустройства, а также не прошел соответствующее обучение и инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ».

К такому заключению пришли и в Бобруйском межрайонном отделе Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда и социальной защиты. Они решили, что «погибший в трудовых и гражданско-правовых отношениях с ООО „ЛПР-СтройПроект“ и ЗАО „Легпромразвитие“ не состоял».

Мать погибшего пошла в прокуратуру с заявлением о том, чтобы ее сына признали наемным работником. Прокуратура установила, что тот действительно работал на территории строительного объекта на улице Первомайской, 40 в Бобруйске 13 сентября. И погиб в помещении реконструируемого здания бывшей трикотажной фабрики — главного производственного корпуса ЗАО «Легпромразвитие».





Как оказалось, для выполнения строительных работ «Легпромразвитие» 1 июня 2020 года заключило договор строительного подряда с ООО «ЛПР-СтройПроект», которое, в свою очередь, взяло на подряд М., тот — Ю., а он — погибшего.

Мужчина демонтировал стены электроперфоратором, сбивая выступающие части бетона. Работы выполнял с помощью строительной модульной вышки. «Без прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, он поднялся на плиту потолка, откуда упал на пол с высоты 4,8 м», — установила прокуратура. От полученных травм бобруйчанин погиб на месте.

По результатам расследования, погибший все же проходил вводный инструктаж в «Легпромразвитие» как подсобный рабочий — его для этого привел туда подрядчик М. Правда было это 19 августа 2020 года, и запись об этом есть в журнале. А то, что погибший выполнял строительные работы на объекте, подтвердили свидетели и записи из книги учета входа (выхода) лиц, прибывших временно на предприятие.

Исходя из этого, прокурор решил, что погибший выполнял конкретные трудовые функции как подсобный рабочий, подчинялся установленному режиму рабочего времени строительного участка, трудился под контролем и руководством нанимателя. То есть не работал незаконно.

С этим согласился и суд, который потребовал у нанимателя внести в трудовую книжку погибшего записи о приеме на работу и увольнении в связи со смертью. Решение суда вступило в законную силу.

Теперь Департаменту инспекции труда предстоит провести специальное расследование несчастного случая на производстве, по результатам которого будет принято решение по уголовному делу.