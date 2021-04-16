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В Евросоюзе с июня вступит в силу сертификат для путешествий
16.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сертификат будет содержать информацию о страховании, прививках и тестах на COVID-19 в электронном или бумажном виде. При этом его наличие не является обязательным. Турист сам может выбрать, обзавестись ему новым документом или отправиться на карантин. Наличие сертификата будет говорить о том, что путешественник не представляет угрозу заражения для местных жителей.
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Сертификат будет содержать информацию о страховании, прививках и тестах на COVID-19 в электронном или бумажном виде. При этом его наличие не является обязательным....
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