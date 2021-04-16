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МАРТ предложил обсудить вопросы режима ночной работы торговых объектов
16.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Соответствующим проектом постановления правительства предусматривается, что согласование режима работы объектов после 23:00 и до 7:00 осуществляется городскими, районными исполнительными комитетами, в столице местными администрациями по согласованию с территориальными органами внутренних дел. При этом ОВД будут оценивать соответствие объектов по критериям общественной безопасности. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 25 апреля.
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Соответствующим проектом постановления правительства предусматривается, что согласование режима работы объектов после 23:00 и до 7:00 осуществляется городскими,...
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