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Тактико-специальные учения по ликвидации лесного пожара провели в Городокском районе

16.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуацию смоделировали вблизи деревни Еремеевка.  Согласно замыслу, аномальная жара привела к возгоранию сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив.  Поблизости дома и воинская часть.  Необходимо максимально быстро потушить пожар и спасти пострадавших, которые не могут самостоятельно покинуть территорию. Людей эвакуировали  при помощи квадроциклов и передали  специалистам медицинской службы.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Самая главная цель - отработать взаимодействие всех заинтересованных органов при ликвидации ЧС крупного масштаба. Мы ставили цель отработать и  с воздуха, и с наземными силами".  

В учении задействовали авиацию МЧС и около 40 единиц наземной спецтехники. Слаженность действий показали более 100 человек.



 
 
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Ситуацию смоделировали вблизи деревни Еремеевка.  Согласно замыслу, аномальная жара привела к возгоранию сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив. ...
 
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