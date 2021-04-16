Тактико-специальные учения по ликвидации лесного пожара провели в Городокском районе

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Ситуацию смоделировали вблизи деревни Еремеевка. Согласно замыслу, аномальная жара привела к возгоранию сухой травы, огонь перекинулся на лесной массив. Поблизости дома и воинская часть. Необходимо максимально быстро потушить пожар и спасти пострадавших, которые не могут самостоятельно покинуть территорию. Людей эвакуировали при помощи квадроциклов и передали специалистам медицинской службы.

Александр Худолеев, первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Самая главная цель - отработать взаимодействие всех заинтересованных органов при ликвидации ЧС крупного масштаба. Мы ставили цель отработать и с воздуха, и с наземными силами".

В учении задействовали авиацию МЧС и около 40 единиц наземной спецтехники. Слаженность действий показали более 100 человек.





