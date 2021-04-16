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Новое в зачёте отбытого наказания: день в СИЗО могут приравнять к 1,5 дням в колонии (и это лучше, чем было)
16.04.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парламенте рассматривают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В проекте предусмотрено ужесточение ответственности за экстремизм, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных. Есть и позитивные изменения: один день в следственном изоляторе предлагают засчитывать за полтора дня при отбытии наказания в колонии в условиях общего режима.
Как
Также закрепляется возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера. А при назначении наказания в виде штрафа осужденному могут предоставить рассрочку.
Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. На сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Предлагается эту практику изменить:
Следует понимать, что для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого режима и тюрьмах ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.
По информации TUT.BY, в
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Новое в зачёте отбытого наказания: день в СИЗО могут приравнять к 1,5 дням в колонии (и это лучше, чем было)
В Палате представителей рассматривают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Есть и позитивные изменения.
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