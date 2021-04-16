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Новое в зачёте отбытого наказания: день в СИЗО могут приравнять к 1,5 дням в колонии (и это лучше, чем было)

16.04.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парламенте рассматривают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В проекте предусмотрено ужесточение ответственности за экстремизм, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных. Есть и позитивные изменения: один день в следственном изоляторе предлагают засчитывать за полтора дня при отбытии наказания в колонии в условиях общего режима.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает телеграмм-канал Палаты представителей, из Уголовного кодекса могут исключить ряд статей и составов преступлений, которые носят формальный характер, охватываются применением иных мер воздействия, предусматривают административную преюдицию (перечень таких статей пока не указывается).

Также закрепляется возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера. А при назначении наказания в виде штрафа осужденному могут предоставить рассрочку.

Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. На сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Предлагается эту практику изменить:

  • 1 день в СИЗО равен 2 дням лишения свободы для осужденного, которые совершил преступление в возрасте до 18 лет, а также при отбытии наказания в колонии-поселении;
  • 1 день в СИЗО равен 1,5 дням лишения свободы в колонии в условиях общего и усиленного режима;
  • 1 день в СИЗО равен 1 дню ареста (в этой части ничего не меняется);
  • 1 день в СИЗО равен 2 дням ограничения свободы — т.н. «химии» и «домашней химии» (в этой части ничего не меняется);
  • 1 день в СИЗО равен 3 дням исправительных работ или ограничения по военной службе;
  • 1 день в СИЗО равен 24 часам общественных работ.

Следует понимать, что для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого режима и тюрьмах ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.

Смертную казнь исключить, день в СИЗО засчитывать за два в колонии. Какие изменения готовят в Уголовный кодекс

По информации TUT.BY, в разработке был законопроект с более гуманными изменениям, где в частности, один день в СИЗО предлагалось засчитывать за два дня в колонии общего и усиленного режима (это касается основной массы осужденных к лишению свободы) и один день в СИЗО засчитывать за три дня при отбытии «химии» или «домашней химии», однако, как видно, до голосования такие предложения не дошли.

 
 
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В Палате представителей рассматривают изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Есть и позитивные изменения.
 
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